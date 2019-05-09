الخارجية التركية: العقوبات لا تضر إيران وحدها بل المنطقة كلها

2019/05/09 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكّد وزير الخارجية التركي ​مولود تشاووش أوغلو​ أن "​إيران​ دولة

جارة لنا"، مشيرًا إلى أن "العقوبات لا تضر إيران وحدها بل المنطقة

كلها".

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