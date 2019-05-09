موسكو تدعو جميع البلدان لعدم التخلي عن شراء موارد الطاقة الإيرانية

2019/05/09 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخارجية الروسية ان “موسكو تدعو جميع الدول إلى عدم

رفض شراء موارد الطاقة من إيران”.وقالت الخارجية الروسية في بيان لها الخميس “نحث الجميع على عدم

تقليص مثل هذه العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك شراء المنتجات

الإيرانية، وخاصة موارد الطاقة”،كما تدعو طهران إلى عدم اتخاذ خطوات

إضافية

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