تعرف على نظام “اندرويد” الجديد

2019/05/09 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشفت شركة “غوغل” خلال مؤتمر “I/O 2019” عن بعض الخصائص والميزات التي ستأتي في نظام “أندرويد” القادم.ومن أبرز الميزات التي كشفت عنها الشركة في “Android Q”، ميزة “الوضع المظلم”، التي يمكن للمستخدم تفعيلها مباشرة من شريط المهام المخفي، أو ما يعرف بالـ “ستارة”، لتلون خلفية عرض الشاشة بألوان داكنة، ما سيقلل من […]

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