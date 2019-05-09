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صاحب الهدف الذهبي مرشح لتدريب برشلونة


صاحب الهدف الذهبي مرشح لتدريب برشلونة
2019/05/09 | 21:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم/ متابعة

انضم اسم جديد، لقائمة المرشحين لتدريب نادي برشلونة في الموسم المقبل، في ظل اقتراب رحيل المدرب الح...

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