2019/05/09 | 21:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
انضم اسم جديد، لقائمة المرشحين لتدريب نادي برشلونة في الموسم المقبل، في ظل اقتراب رحيل المدرب الح...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صاحب الهدف الذهبي مرشح لتدريب برشلونة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم/ متابعة
انضم اسم جديد، لقائمة المرشحين لتدريب نادي برشلونة في الموسم المقبل، في ظل اقتراب رحيل المدرب الح...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صاحب الهدف الذهبي مرشح لتدريب برشلونة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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