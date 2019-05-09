2019/05/09 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ متابعة

انضم اسم جديد، لقائمة المرشحين لتدريب نادي برشلونة في الموسم المقبل، في ظل اقتراب رحيل المدرب الح...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صاحب الهدف الذهبي مرشح لتدريب برشلونة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صاحب الهدف الذهبي مرشح لتدريب برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).