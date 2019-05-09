ارتفاع عدد ضحايا التفجير الارهابي في جميلة (صور)

2019/05/09 | 22:28

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أرتفع عدد ضحايا الانفجار الارهابي في منطقة جميلة شرقي العاصمة

بغداد مساء اليوم الخميس.

وذكر مصدر أمني ، ان "عدد الضحايا ارتفع الى 8 شهداء وإصابة 10

آخرين".وكانت قيادة عمليات بغداد، أعلنت في بيان لها، أن عددا من الأشخاص

سقطوا بين شهيد وجريح نتيجة تفجير انتحاري في منطقة "جميلة" التابعة

لمدينة الصدر، شرقي العاصمة بغداد.

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