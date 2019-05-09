البرلمان يعتزم استضافة وزير النفط

2019/05/09 | 22:28

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أعلنت مقررة مجلس النواب خديجة علي، عزم البرلمان على استضافة وزير

النفط ثامر الغضبان خلال الجلسات المقبلة. علي أشارت الى أن المجلس سيحقق مع الوزير بشأن صادرات النفط من اقليم

كردستان وكمياتها ومدى التزام الإقليم بتسليم وارداتها الى الحكومة

المركزية ، بالاضافة الى تحديد ما يتم تحويله للإقليم من استحقاقات في

الموازنة ، مبينة ان من بين الملفات المطروحة التي سيتم التباحث

بشأنها هي العقود التي تبرمها الوزارة والية الإحالة الى الشركات

وخاصة في المحافظات الجنوبية .

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