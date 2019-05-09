2019/05/09 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شذى حسون وشهد الراوي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمشاركة فنانين وإعلاميين.. مفوضية اللاجئين تدعو للتبرع لصالح "صندوق الزكاة" لدعم النازحين ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمشاركة فنانين وإعلاميين.. مفوضية اللاجئين تدعو للتبرع لصالح "صندوق الزكاة" لدعم النازحين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).