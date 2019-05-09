2019/05/09 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد 700 عام على بنائها، يبدو أن المنارة التاريخية لجامع مرجان مهددة بالسقوط، وهي واحدة من العديد من المباني والبيوتات التراثية العراقية التي تعرضت في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأبنية التراثية العراقية.. الحفاظ على ديمومتها مسؤولية الحكومة والمواطن معا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأبنية التراثية العراقية.. الحفاظ على ديمومتها مسؤولية الحكومة والمواطن معا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).