مجلس الأمن الوطني يناقش تخفيض أعداد الموقوفين وتوطين رواتب القوات المسلحة

2019/05/09 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- عقد مجلس الأمن الوطني جلسته الاسبوعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت /SNG/، نسخة منه،ان عبد المهدي “أطلع أعضاء المجلس على زيارته الاخيرة الى المانيا وفرنسا ونتائجهما لصالح تعزيز مكانة العراق في محيطه العربي والاقليمي والدولي وأمنه واستقراره وتطوره الاقتصادي والعمراني والخدمي”.وبحث مجلس ...

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