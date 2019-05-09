مجلس مكافحة الفساد يدعو الجهات والاشخاص الى تقديم الأدلة على الاتهامات الموجهة للمسؤولين خلال أسبوعين

2019/05/09 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد جلسته الحادية عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي

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