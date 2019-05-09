مجلس الأمن الوطني يجتمع برئاسة عبدالمهدي ويبحث توطين الرواتب والأوضاع في نينوى وصلاح الدين

2019/05/09 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الأمن الوطني جلسته الاسبوعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي

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