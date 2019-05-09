2019/05/09 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ مجلس الأمن الوطني يناقش تخفيض أعداد الموقوفين

09/05/2019 22:33:00 PM |

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واع/ بغداد/م.ا

عقد مجلس الأمن الوطني جلسته الاسبوعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ), ان عبد المهدي "أطلع أعضاء المجلس على زيارته الاخيرة الى المانيا وفرنسا ونتائجهما لصالح تعزيز مكانة العراق في محيطه العربي والاقليمي والدولي وأمنه واستقراره وتطوره الاقتصادي والعمراني والخدمي".

وبحث مجلس الأمن الوطني "البدائل المقترحة لتخفيض اعداد الموقوفين في دوائر الاصلاح وقرر تشكيل فريق عمل متخصص من الجهات المختصة لحسم هذا الموضوع".

وناقش المجلس بحسب البيان "توطين رواتب منسوبي الوزارات والجهات الأمنية ، حيث اطلع مجلس الأمن الوطني على تقرير مفصل عن الآليات والخطوات المتبعة وماتم انجازه حتى الآن لتنفيذ توطين رواتب الاجهزة الأمنية اسوة بموظفي الدولة، ومايحققه اجراء التوطين من ضمان لوصول الرواتب لمستحقيها والحصول على التسهيلات والقروض المالية الممنوحة، الى جانب مايحققه التوطين من حفظ للمال العام ومحاربة الفساد وتنشيط للاقتصاد والحركة المصرفية".





كما ناقش المجلس الوطني "الاوضاع الأمنية في نينوى وشرق البلاد وجنوب محافظة صلاح الدين واتخذ الإجراءات اللازمة لضبط الأمن والنظام".

ت/م.م

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