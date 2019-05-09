2019/05/09 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6RCI6tJ3WEw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شمس تحاول الانتحار من اعلى الجسر وجاء المنقذ ...) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شمس تحاول الانتحار من اعلى الجسر وجاء المنقذ ...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).