2019/05/09 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AzT-35Q9pPU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #كردستان: برلمان الإقليم يفتح باب الترشيح للمنصب الأحد المقبل) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #كردستان: برلمان الإقليم يفتح باب الترشيح للمنصب الأحد المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).