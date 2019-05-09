الامم المتحدة تعيين نادية مراد مدافعة عن اهداف التنمية المستدامة

2019/05/09 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – باريس عين الأمين العام للأمم المتحدة السيد “أنطونيو غوتيريس” عدداً من المدافعين الجدد عن أهداف التنمية المستدامة، واختار السيد “انطونيو” الناشطة الايزيدية الحاصلة على جائزة النوبل للسلام “نادية مراد” من بين الاشخاص الذين تم تعينهم باعتبارها من الشخصيات المؤثرة في العالم في الوقت الحالي .وعينت الامم المتحدة 17 شخاص جدد […]

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