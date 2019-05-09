كتلة الإصلاح والاعمار تطالب بتعويض ضحايا تفجير جميلة

2019/05/09 | 23:01

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بغداد اليوم- بغداد

دعت كتلة الإصلاح والاعمار النيابية، الخميس (9 نيسان 2019)، لتعويض ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف منطقة جميلة، بمدينة الصدر، شرقي بغداد.

وقال رئيس الكتلة، النائب صباح الساعدي، إن "مدينة الصدر المجاهدة هي مدينة الشهداء والتضحيات وان استمرار استهدافها بالعمليات الإرهابية شيء متوقع ما دامت هي (مدينة الصدر)، رأس الحربة في محاربة الارهاب التكفيري والداعشي من خلال (كواكب الشهداء) التي تقدمها في حرب الوجود ضد الدواء والإرهاب".

وشدد الساعدي على "ضرورة قيام الحكومة بواجباتها بحماية المواطنين من الاستهدافات الإرهابية"، مؤكداً أهمية "المراجعة للخطط الأمنية التي تعتمدها القوات الأمنية المختلفة خصوصا داخل المدن".





ولفت الساعدي إلى ضرورة "اعتماد الجهود الاستخباراتية في كشف الخلايا النائمة للإرهابين"، كما دعا الى "تحديث اجهزة المراقبة الأمنية من خلال منظومة الكاميرات والطائرات المسيرة".





ودعا رئيس كتلة الاصلاح والاعمار النيابية الحكومة الى "تعويض ذوي الشهداء وعلاج الجرحى كمواساة لهم وان كان الدم العراقي أغلى كل شيء".

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الخميس (9 أيار 2019) تحريك دعوى قضائية الى رئاسة الادعاء العام ضد مجلس محافظة كركوك، بسبب مخالفتهم القانون في عدم عقد الجلسات والتقصير في عملهم ومهامهم تجاه المحافظة والمواطنين.

وقالت المف

بغداد اليوم - بغداد

دعا مجلس مكافحة الفساد، الخميس 9 ايار 2019، الى تقديم الأدلة على الاتهامات الموجهة للمسؤولين في وسائل الاعلام، خلال مدة أسبوعين.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إن "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته الحاد

بغداد اليوم - بغداد

قال الأمين العام لحزب الحل النائب محمد الكربولي، اليوم الخميس، إن عناوين أمنية كبيرة تحاول "ترهيب" المخلصين في مجلس محافظة نينوى.

وذكر الكربولي، في تغريدة على حسابه الشخصي في موقع "تويتر"، أن "معايير

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