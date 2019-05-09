توطين رواتب منتسبي الوزارات والجهات الأمنية على طاولة مجلس الامن الوطني

2019/05/09 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد مجلس الأمن الوطني جلسته الاسبوعية اليوم الخميس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد عادل عبدالمهدي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في

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