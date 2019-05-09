الطلاق.. آفة لاتقل خطرا عن الإرهاب

2019/05/09 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد ظاهرة الطلاق في العراق من أخطر الظواهر التي يمكن أن يتعرض لها أي مجتمع في العالم، بوصفها سببا جوهريا في تفكيك دعائم الأسرة وتشتت

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