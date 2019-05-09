2019/05/09 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر المجلس السياسي العام لأحرار العراق بيانًا يحذر فيه من الزج بأبناء العراق في الصراع بين أمريكا وإيران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس السياسي لأحرار العراق يحذر من الزج بأبناء العراق في الصراع "الأمريكي - الإيراني") نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس السياسي لأحرار العراق يحذر من الزج بأبناء العراق في الصراع "الأمريكي - الإيراني") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).