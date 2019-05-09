2019/05/09 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ الصحة تكشف عن مشروع لمعالجة مدمني المخدرات

09/05/2019 23:00:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع/ بغداد/م.ا

كشفت وزارة الصحة والبيئة، عن مشروع لمعالجة مدمني المخدرات.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان، اجتماعا هاما بحضور النائب جمال المحمداوي ومدير عام دائرة المشاريع والخدمات الهندسية ومستشار الصحة النفسية للوزارة؛ لمناقشة الخطة الاستراتيجية للسيطرة على انتشار المخدرات في البلاد.

وبحسب بيان الوزارة الذي تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )، انه" تم خلال الاجتماع مناقشة موجهات الخطة الاستراتيجية للخطة التنفيذية للسيطرة على انتشار المخدرات من خلال تحليل الوضع الحالي لمشكلة المخدرات والتي تتضمن الإحصائيات الأخير للمضبوطات من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وطرق التهريب ودخولها عبر الحدود البرية والبحرية والمنافذ الجوية للعراق , وبحث أولويات عمل الخطة الذي تضمن انشاء الوحدات الصحية الخاصة لمعالجة الادمان".





وأكد العلوان خلال الاجتماع، على" سرعة إنجاز التصاميم ودراسة الجدوى لبناء مركز وطني لمعالجة مرضى الإدمان"، مقترحاً" فتح ردهة في إحدى مستشفيات دائرة صحة بغداد الكرخ بهدف إيداع المتعاطين ومرضى الادمان فيها لحين اكتمال المركز".

ومن جانبه اشار المحمداوي الى" إكمال ردهة ٤٤ سرير في مستشفى الفيحاء التابع لدائرة صحة محافظة البصرة وسيتم افتتاحها خلال شهر , مؤكدا ,على تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود بين العراق والجارة إيران من خلال تعزيز نقاط المراقبة والدوريات الحدودية والكاميرات الحرارية لمسك الحدود , مشددا على أهمية تأكيد سلطة القضاء في ملاحقة تجار المخدرات وإصدار الأحكام العادلة بحقهم".

وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على" فتح مختبر للطبابة العدلية في دائرة صحة البصرة لفحص المتعاطين والمدمنين بدلا من إرسالها إلى بغداد , فضلا على تضمين الخطة الاحتياجات الضرورية للجهات الرسمية الممثلة في الهيئة العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية".

ت/م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/ الصحة تكشف عن مشروع لمعالجة مدمني المخدرات) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع/ الصحة تكشف عن مشروع لمعالجة مدمني المخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).