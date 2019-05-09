شباب إيزيديون ومسيحيّون يحتلفون برمضان مع المسلمين في قرية تيسخراب

2019/05/09 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شباب إيزيديون ومسيحيّون يحتلفون برمضان مع المسلمين في قرية تيسخرا إيزيدي 24 – جميل الجميل ضمن فعاليات مشروع مدّ الجسور بين مجتمعات نينوى ، أقام مركز بعشيقة مبادرة في شهر رمضان للمسلمين في قرية تيسخراب التابعة لناحية بعشيقة.بدأت الفعالية في كافتريا “تيس خراب” بالتعريف عن موظّفي المشروع وعن أهدافه للحاضرين ومن ثمّ كلمة أهالي […]

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