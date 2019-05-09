المالكي يدين التفجير الإرهابي في جميلة

2019/05/09 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دان رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي

العملية الارهابية التي استهدفت مساء اليوم سوق جميلة ببغداد وادى

الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى من المدنيين الابرياء .

واعتبر سيادته ان العملية التي حصلت اليوم تعد بوضوح مشروعاً

ارهابياً جديداً تنفذه خلايا نائمة من اجل ترويع المواطنين وزعزعة

الامن في العاصمة بغداد.

واوضح السيد رئيس ائتلاف دولة القانون ان هذا العمل الاجرامي يفصح

عن وحشية مخططيه ومنفذيه ، ولابد لقواتنا الامنية والحشد الشعبي من

رفع مستوى الاستعداد لمواجهة المرحلة القادمة لاجهاض مخططات الارهاب

ومن يقف خلفه .

ودعا سيادته الطيف السياسي الى تحمل مسؤولياته الوطنية وان يجمع

قواه ويوحد مواقفه لدعم العملية الامنية .

الرحمة والمغفرة للشهداء الابرار والشفاء للجرحى الذين طالتهم يد

الغدر في اكرم شهر من الشهور وافضل ساعة من الساعات .

نوري المالكي

رئيس ائتلاف دولة القانون

٩ / أيار / ٢٠١٩

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