2019/05/09 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم وجود قضايا خلافية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميركل محذرةً إيران: عليكم التفكير ملياً قبل الانسحاب من الاتفاق النووي) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميركل محذرةً إيران: عليكم التفكير ملياً قبل الانسحاب من الاتفاق النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).