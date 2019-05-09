البيت الأبيض: ترامب يعتزم إبقاء شاناهان بمنصب وزير الدفاع بشكل دائم

2019/05/09 | 23:33

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بغداد اليوم- متابعة

قال البيت الأبيض، الخميس (9 أيار 2019)، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم ترشيح باتريك شاناهان، لمنصب وزير الدفاع بالاصالة.

وذكرت المتحدة باسم البيت الأبيض، في تغريدة عبر حسابها في تويتر، أن "الرئيس ترامب يعتزم ترشيح باتريك شاناهان وزيراً للدفاع".

وكان ترامب قد اختار نائب وزير الدفاع باتريك شاناهان ليصبح القائم بأعمال وزير الدفاع المستقيل جيمس ماتيس.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إنه اختار شاناهان ليبدأ عمله في مهام وزير الدفاع الأمريكي اعتبارا من أول كانون الثاني (السابق).

كان ترامب أعلن أن وزير دفاعه جيمس ماتيس تقاعد في شباط (الماضي).

ومن جانبه قال ماتيس في خطاب استقالته؛ إنه "سيتنحى حتى يتمكن ترامب من تعيين وزير دفاع أفكاره متقاربة مع أفكاره".





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