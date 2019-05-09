2019/05/09 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالكي: تفجير مدينة الصدر مشروع إرهابي جديد لزعزعة أمن بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/09 | 23:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي: تفجير مدينة الصدر مشروع إرهابي جديد لزعزعة أمن بغداد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي: تفجير مدينة الصدر مشروع إرهابي جديد لزعزعة أمن بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).