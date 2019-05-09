رئيس ائتلاف دولة القانون يدين العملية الإرهابية في سوق جميلة ويدعو الاجهزة الأمنية الى رفع مستوى الاستعداد لمواجهة مخططات الاٍرهاب

2019/05/09 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي العملية الارهابية التي استهدفت مساء اليوم سوق جميلة ببغداد وادى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى من المدنيين الابرياء . واعتبر سيادته ان العملية التي حصلت اليوم تعد بوضوح مشروعاً ارهابياً جديداً تنفذه خلايا نائمة من اجل ترويع المواطنين وزعزعة الامن في العاصمة بغداد.واوضح السيد رئيس […]

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