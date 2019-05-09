‎الحلفي : من حق ابناء البصرة العيش الرغيد وسط بيئة صحية خالية من الملوثات وفرص عمل متكافئة للجميع

2019/05/09 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت عضو مفوضية حقوق الانسان د.فاتن الحلفي وزارة النفط العراقية وشركة نفط البصرة وكذلك الحكومة المحلية فيها بالاخذ بالتوصيات المرفوعة من قبل مكتبنا في محافظة البصرة على محمل الجد وذلك بالعمل الجاد في اعادة النظر بملف الحد من التلوث وتعويض المتضررين من ذلك ، بالاضافة الى وضع سقوف زمنية لتشغيل العاطلين عن العمل من ابناء […]

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