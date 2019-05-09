2019/05/09 | 23:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، التفجير الانتحاري الذي شهدته مدينة الصدر “مشروعاً ارهابياً جديداً” من اجل ترويع المواطنين وزعزعة الامن في العاصمة بغداد، فيما دعا القوات الامنية والحشد الشعبي إلى رفع مستوى الاستعداد لمواجهة المرحلة القادمة لاجهاض مخططات الارهاب.وقال المالكي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “يدين العملية الارهابية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يطلق تحذيرات لافتة من تفجير الصدر: مشروع جديد واستعدوا للقادم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يطلق تحذيرات لافتة من تفجير الصدر: مشروع جديد واستعدوا للقادم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).