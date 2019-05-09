2019/05/09 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الخميس، حرص العراق على إقامة علاقات مع محيطه العربي والإقليمي والدولي ، مشيرًا إلى إيمان بلاده

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: حريصون على إقامة علاقات مع محيطنا العربي والإقليمي والدولي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: حريصون على إقامة علاقات مع محيطنا العربي والإقليمي والدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).