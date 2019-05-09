المالكي: العملية الارهابية في مدينة الصدر مشروع ارهابي

2019/05/09 | 23:40

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دان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، العملية الارهابية التي استهدفت مساء اليوم سوق جميلة ببغداد وادى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى من المدنيين

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