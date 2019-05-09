ترامب يطالب بمحاكمة

2019/05/09 | 23:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس دونالد ترامب، إنه يتعين محاكمة وزير الخارجية السابق جون كيري، لقيامه بانتهاك قانون لوغان من خلال محادثاته مع إيران.

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