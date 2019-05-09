2019/05/09 | 23:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلت وكالة رويترز عن العقيد في الشرطة العراقية جمال حميد قوله إن الانفجار في مدينة الصدر في بغداد الخميس نتج عن تفكيك عبوة ناسفة وجدت على جانب الطريق في أحد الأسواق ولم يسفر عن سقوط ضحايا أو إصابات.

تحديث 20:31 تغ

أفادت وكالة رويترز بأن تفجير بغداد كان تفجيرا متحكما به ولم يسقط فيه ضحايا.

تحديث 20:19 تغ

نقلت وكالة أسوشيتدبرس عن مسؤول أمني عراقي قوله إن مفجرا انتحاريا هاجم سوقا في منطقة مدينة الصدر ببغداد ليقتل سبعة أشخاص ويصيب 16 آخرين بجروح.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب نظم تتعلق بالإعلام إن الانتحاري فجر سترته الملغومة مساء الخميس.

أما وكالة الصحافة الفرنسية فنقلت عن ضابط في الشرطة العراقية برتبة مقدّم قوله إن الهجوم قتل ثمانية أشخاص على الأقلّ.

وأكّد مصدر طبي في مستشفى الكندي لفرانس برس هذه الحصيلة.

ووقع الهجوم في الساعة التاسعة مساء (18,00 ت غ)، وهو وقت يتجمّع فيه الناس بعد الإفطار في شهر رمضان.



ولم تعلن أي جهة في الحال مسؤوليتها عن الهجوم.

وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت، الخميس، أن "تفجيرا انتحاريا بواسطة حزام ناسف، وقع مساء الخميس، في أسواق منطقة جميلة في قاطع مدينة الصدر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رويترز: لا ضحايا في تفجير بغداد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رويترز: لا ضحايا في تفجير بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).