واشنطن تهدد: اي هجوم تشنه ايران او وكلاؤها سيقابل برد حاسم

2019/05/10 | 00:34

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

قال البيت الأبيض، الخميس (9 أيار 2019)، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم ترشيح باتريك شاناهان، لمنصب وزير الدفاع بالاصالة.

وذكرت المتحدة باسم البيت الأبيض، في تغريدة عبر حسابها في تويتر، أن "الرئيس ترامب يعت

بغداد اليوم- متابعة

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين اليوم، للمرة الثانية في أقل من أسبوع، وبالتزامن مع زيارة موفد أمريكي لسيئول.

وجاءت عملية الإطلاق بعد إجراء كوريا الشمالية السبت، تمارين عسكرية وإطلاقها العديد من القذائف، التي يعتقد أن واحدا منها

بغداد اليوم - متابعة

أقدمت مجموعة من أقارب شابة هندية حامل، على حرقها وزوجها وهما على قيد الحياة، في “جريمة شرف” جديدة هزت المجتمع الهندي.

وحدثت الجريمة البربرية في قرية نيغوج، في ولاية ماهاراشترا، عقب زواج “عابر للطبقات”

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