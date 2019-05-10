استجابة لطلب مجلس مكافحة الفساد.. بغداد اليوم تعلن استعدادها لتقديم وثائق تكشف عملية تهريب كبرى للأموال عبر مزاد بيع العملة

2019/05/10 | 00:35

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بغداد اليوم - بغداد

في أول وأسرع استجابة لطلب المجلس الأعلى لمكافحة الفساد تقديم الادلة على الاتهامات الموجهة ضد المس...





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