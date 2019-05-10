طالباني يبحث مع وفد الخارجية الأمريكية تشكيل حكومة الإقليم

2019/05/10 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث قوباد طالباني نائب رئيس وزراء اقليم كردستان مع وفد من وزارة الخارجية الامريكية تشكيل الحكومة الجديدة والعلاقات بين الاقليم وبغداد.وتراس الوفد الامريكي

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