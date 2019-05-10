الشيخ جمال الضاري: الجرائم الاخيرة التي ارتكبت في العراق تضع اعلان النصر على المحك

2019/05/10 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري، أن الجرائم البشعة والمروعة التي ارتكبت في نينوى وصلاح الدين وبغداد خلال اقل من ثمان وأربعين ساعة تجعل اعلان النصر في العراق على المحك بسبب الاختراق الكبير الذي نفذته المجاميع الإجرامية.

وجدد الشيخ جمال الضاري دعوته للحكومة العراقية من اجل الإسراع بتسمية وزيري الدفاع والداخلية وتفعيل الجهد الاستخباري وعدم إهمال الملف الأمني مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تغليب المصلحة العراقية وإبعاد البلاد عن صراع المحاور وعدم جعل الاراضي العراقية ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.

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