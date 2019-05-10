‎السجن خمسة اعوام لمتهمين اثنين أحدهم سرق

2019/05/10 | 01:08

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لمحة مختصرة:

‎ شبكة اخبار الناصرية:

‎أصدرت محكمة جنايات ذي قار، حكما بالسجن على متهمين اثنين تمت إدانتهم بارتكاب جرائم سرقة في المحافظة.





‎ شبكة اخبار الناصرية:‎أصدرت محكمة جنايات ذي قار، حكما بالسجن على متهمين اثنين تمت إدانتهم بارتكاب جرائم سرقة في المحافظة.‎وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية، ان" محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار حكمت بالسجن خمسة أعوام على متهم أدين بسرقة احد الأماكن في حي اور، فيما حكمت على متهم اخر بالسجن خمسة أعوام وشهر واحد نتيجة إدانته بسرقة (بنطلون كابوي) من أحد المحال التجارية وسط شارع الجمهورية في مدينة الناصرية مركز المحافظة".

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