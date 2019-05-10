الروتين قاتل للإحساس بالحياة

2019/05/10 | 01:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد البياتي

يحرص العديد منا على تغيير شكل نمطية الحياة اليومية، وإخراجها من قالب الروتين المعتاد، إلا أنه يصعب على البعض تغيير خط سير برنامجه اليومي،

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