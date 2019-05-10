من يسحق التقشف؟

2019/05/10 | 01:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واثق الجلبي

وانا اشاهد الخريجين من المعاهد والكليات الطامحين بالتعيين يتظاهرون أمام ابواب الوزارات التي غلقت أبوابها اقول في نفسي: الى اين يسير بنا قدرنا؟

طاقات

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