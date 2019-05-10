اوروبا انكليزية.. تشيلسي يتأهل الى نهائي الدوري الاوروبي ليقابل ارسنال

2019/05/10 | 01:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتاج تشيلسي للحظ من أجل بلوغ المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي، اثر فوزه على ضيفه إينتراخت فرانكفورت بركلات الترجيح 4-3

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