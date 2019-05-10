على غرار دوري الابطال الانكليز يسيطرون على يوروباليغ

2019/05/10 | 01:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – لندن بعد ان سيطرت الأندية الاسبانية على اغلب البطولات الأوربية خلال السنوات الماضية، عاد فرق البريميرليغ للواجهة والمنافسة مرة اخرى بعد غياب ليس بالقليل عن البطولات الأوروبية وفرضت نفسها على فرق اوروبا حيث تاهل أربع فرق من الفرق الانكليزية للمباراتين النهائيتين لدوري الابطال ويوروباليغ . ليفربول، توتينهام وصلوا للمباراة النهائية لدوري الابطال […]

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