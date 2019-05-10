سيناتور أمريكي يضع الحكومة ومجلس النواب في حرج شديد

2019/05/10 | 01:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أياد السماوي

كشف عضو لجنة القوات المسلّحة في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور مارك روبيو مساء أمس الأول الأربعاء عن وجود 50 ألف عسكري أمريكي في العراق

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