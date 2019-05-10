الاقتصاد الرقمي “الإسلامي” تجربة لرفع الإنتاج العالمي

2019/05/10 | 02:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الباحثة شذى خليل* يعد الاقتصاد الرقمي التفاعل والتكامل والتنسيق بين تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات من جهة، وبين الاقتصاد القومي والدولي من جهة

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