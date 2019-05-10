كوريا الشمالية .. البدء بتمارين إطلاق صواريخ بعيدة المدى

2019/05/10 | 02:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن التلفزيون الرسمي في كوريا الشمالية ان الزعيم كيم جونغ اون امر

بالبدء بتمارين إطلاق صواريخ بالستية بعيدة المدى

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