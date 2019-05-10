شرطة ذي قار لـ

2019/05/10 | 02:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار

قالت مديرية شرطة ذي قار بتصريح خصت به "العهد نيوز" أن عددا من مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا عاريا عن الصحة حول

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