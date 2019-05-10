2019/05/10 | 02:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ترجمة العهد نيوز- بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديفيد بيكهام ممنوع من قيادة سيارته لمدة 6 أشهر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أصدرت محكمة في المملكة البريطانية المتحدة، حكماً بمنع قائد منتخب إنجلترا السابق، ديفيد بيكهام، من قيادة السيارة لمدة ستة أشهر ودفع غرامة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديفيد بيكهام ممنوع من قيادة سيارته لمدة 6 أشهر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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