ديفيد بيكهام ممنوع من قيادة سيارته لمدة 6 أشهر

2019/05/10 | 02:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترجمة العهد نيوز- بغداد

أصدرت محكمة في المملكة البريطانية المتحدة، حكماً بمنع قائد منتخب إنجلترا السابق، ديفيد بيكهام، من قيادة السيارة لمدة ستة أشهر ودفع غرامة

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