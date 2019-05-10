2019/05/10 | 02:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستشهاد وإصابة 8 أشخاص بتفجير انتحاري في جميلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تعلن مقتل واصابة عدد من المواطنين بتفجير انتحاري في جميلة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تعلن مقتل واصابة عدد من المواطنين بتفجير انتحاري في جميلة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).