"داعش" الارهابي يتبنى تفجير مدينة الصدر في بغداد ويكشف عن هوية الانتحاري

2019/05/10 | 02:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن تنظيم " داعش" الإرهابي، مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي وقع مساء الخميس، في تقاطع مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد.

وأفاد التنظيم في

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