2019/05/10 | 03:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحلام المعيني

وداعا أيها الحب إرحل عن سمائي..

وداعا لاتعد فقلبي عنك نائي

إرحل وخذ معك ذكرياتي

ولاتترك لي شيئا من الماضي

واغرب بعيداً ولا تأتي

فرجوعك لن يغير قراراتي

واقطع خيوط الوصل ومزقها ..

فلن أرضخ لك عائدة..

وقد قتلتك في أعماقي

ونصيحتي

إحرق كل رسائلي

واقتل كل عباراتي

فقلبي لن يعود إليك

ورحيله عنك نهائي

وداعا .



وداعا أيها الحب..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وداعا ايها الحب) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وداعا ايها الحب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).