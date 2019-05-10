English | كوردى

شاهد بالفيديو.. برسم القرار تقديم جعفر حميد محمد المياحي 9 -5 -2019


شاهد بالفيديو.. برسم القرار تقديم جعفر حميد محمد المياحي 9 -5 -2019
2019/05/10 | 03:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: RJqvHTUZjkU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برسم القرار تقديم جعفر حميد محمد المياحي 9 -5 -2019) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برسم القرار تقديم جعفر حميد محمد المياحي 9 -5 -2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).

كامل التفاصيل في: قناة الاتجاه ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا